Задержаны избивавшие закладчиков по указке наркоторговцев российские подростки

Банда совершила минимум 10 преступных эпизодов.

В Перми за избиения людей и поджоги квартир задержана группа подростков. Об этом рассказали представители Telegra,-канала BAZA. По информации от журналистов, в преступную банду входили молодые люди в возрасте от 17 лет, а также подозреваемые, которым более 20 лет. Правоохранительные органы заинтересовались местными жителями после распространения по социальным сетям роликов, на которых фигуранты расследования нападали на пострадавших, а также жгли входные двери в жилых домах. В настоящее время установлено, что молодежь брала заказы в Даркнете от продавцов запрещенных веществ по наказанию для провинившихся закладчиков.

Пока что следствие знает о десяти преступных эпизодов банды. Многие жертвы получили побои и переломы различных частей тела. От действий молодых людей также пострадал случайный прохожий. Местному жителю подростки сломали пальцы.

Появилось видео избиения водителя автобуса на Софийской.

Фото и видео: Telegram / BAZA