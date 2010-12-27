В Петербурге неизвестные пытались угнать серую "Оку"

Двое молодых людей открыли машину и устроили в салоне настоящую свалку.

Вчера вечером, около семи часов утра, сотрудники вневедомственной охраны Центрального района задержали двух молодых людей. Парни в возрасте 18 и 22 лет пытались угнать серую «Оку», припаркованную у дома №25 на Новгородской улице. Молодые люди устроили в салоне автомобиля настоящую свалку: сломали замок двери, замок зажигания, а также рулевую рейку автомобиля. Также они успели разрушить бардачок машины и испортить автомагнитолу.

Молодых угонщиков заметил один из жильцов дома. Увидев, что неизвестные находятся в чужой машине, он позвонил в правоохранительные органы. На место преступления сразу же прибыл наряд вневедомственной охраны. Злоумышленники были так заняты угоном, что не заметили приближение полиции. Их забрали прямо из салона машины. Молодых людей доставили в 76 отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления личности.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух молодых людей.

Фото: пресс-служба ФГКУ УВО