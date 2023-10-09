В Калужской области сотрудники МЧС спасли рыбаков

Всего в спасательной операции участвовали 40 специалистов и 16 единиц техники.

В Калужской области сотрудники МЧС России спасли рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на реке Оке. На льдине оказались 17 человек. Двое рыбаков пытались самостоятельно добраться до берега. Один из них провалился под воду. Прибывшие на место спасатели спасли мужчину и доставили на берег в плавсредстве. Остальные рыбаки также были успешно эвакуированы.

Всего в спасательной операции участвовали 40 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС эвакуировали фрирайдеров со склона хребта Аибга.

Видео: МЧС России