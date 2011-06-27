Сотрудники МЧС эвакуировали фрирайдеров со склона хребта Аибга

Фрирайдеры вызвали спасателей на уровне 1 700 метров.

Сотрудники МЧС России эвакуировали фрирайдеров со склона хребта Аибга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое сноубордистов выехали за пределы горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи и катались по северному склону горы. На спуске один из мужчин оказался на краю обрыва. Второй турист смог остановиться на крутом скальном выступе чуть выше.

Фрирайдеры вызвали спасателей на уровне 1 700 метров. Их эвакуировал вертолет Ка-32 с помощью лебедки. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали почти 150 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Видео: МЧС России