Всего с начала работ очистили более 384 километров берега.

С побережья Черного моря собрали почти 150 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают выполнять работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 384 километров берега. На площадки временного хранения вывезли порядка 110 тыс. тонн песка и грунта. Кроме того, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 3 876 квадратов морского дна.

Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар в Белгородской области.

Видео: МЧС России