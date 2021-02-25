Троих аферистов, обкрадывавших пенсионеров Петербурга и Ленобласти, заключили под стражу

Злоумышленники проникали в квартиры к старикам под предлогом проверки счетчиков.

Полиция Петербурга задержала троих мошенников, которые обманывали пожилых жителей города и Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, злоумышленниками оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 32 лет.

Еще 14 февраля в полицию Колпинского района обратился 94-летний местный житель, рассказавший, что у него похитили 10 тысяч рублей некие специалисты. В квартиру мужчины и женщина проникли якобы для проверки счетчиков, а на деле обчистили сумку, стоящую в шкафу в спальне. Никаких услуг пожилому мужчине не оказали, в полиции возбудили дело о краже.

Установлено, что на счету задержанных минимум четыре подобных краж в двух районах Петербурга, но полиция полагает, что злоумышленники причастны еще к десятку похожих преступлений на территории города и области. У мошенников изъяли липовые удостоверения, бланки и буклеты, деньги и монеты старого образца. Все трое заключены под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД