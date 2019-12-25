Задержан водитель, сбивший подростков на питбайке под Петербургом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего подростков на питбайке в Гатчинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 20 августа на 75-м километре автодороги "Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки" водитель неустановленного транспортного средства при неизвестных обстоятельствах совершил столкновение с питбайком, которым управлял 16-летний подросток, после чего скрылся с места аварии.

В результате ДТП водитель питбайка и его 15-летний пассажир были госпитализированы.

Днем 21 августа экипаж Госавтоинспекции Гатчинского района Ленобласти в поселке Вырица у дома 47 по Вокзальной улице задержал 34-летнего водителя автомобиля SsangYong Actyon, подозреваемого в причастности к этому преступлению. Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что во дворе на Карпинского Kia сбила 13-летнего велосипедиста.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти