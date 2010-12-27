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Полиция задержала "минера" самолета в "Пулково"
Сегодня, 17:24
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nadiputintseva
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Полиция задержала "минера" самолета в "Пулково"

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Им оказался безработный местный житель.

Полиция Санкт-Петербурга задержала телефонного террориста, который в прошлый четверг сообщил о бомбе на бору рейса, вылетающего в Сыктывкар.

Известно, что хулигана задержали у него дома в Красногвардейском районе через два дня после его звонка. Как сообщили в пресс-службе МВД по городу и области, звонившим оказался 30-летний безработный местный житель. О мотивах, побудивших, мужчину "заминировать" самолет – не сообщается.

Напомним, что из-за анонимного сообщения о бомбе, рейс из аэропорта "Пулково" задержали на три с половиной часа. Все это время спецслужбы проверяли каждый метр воздушного судна.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". "Минера" отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец грозился взорвать отдел полиции из-за старых обид.

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Теги: заминировали пулково , новости спб , происшествия , терроризм
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

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