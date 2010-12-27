Петербуржец грозился взорвать отдел полиции из-за старых обид

Мужчина в алкогольном опьянении дважды позвонил в отдел с угрозами.

10 марта петербуржец неожиданно вспомнил свои старые обиды на 76 отдел полиции в Невском районе города и пообещал "взорвать и уничтожить" его сотрудников.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", вечером по телефону "02" позвонил мужчина, по голосу диспетчеру стало ясно, что у собеседника заплетается язык. Позже раздался еще один звонок с угрозами взорвать отдел полиции. Поскольку хулиган звонил со своего мобильного телефона, оперативникам не составило труда вычислить его местонахождение.

Сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру на Мытнинской улице и обнаружили там 55-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржец заявил, что хотел отомстить за то, что его якобы 16 ноября 2016 года избили полицейские 76 отдела.

Телефонного террориста задержали. Эвакуацию участка проводить не стали. В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Мурманской области под лавину попали двое петербуржцев.