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В Мурманской области под лавину попали двое петербуржцев
Сегодня, 12:19
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nadiputintseva
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В Мурманской области под лавину попали двое петербуржцев

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Один из туристов находится в реанимации города Кировска.

10 марта в Мурманской области сошла лавина. В результате случившегося под снежными завалами оказались двое туристов из Санкт-Петербурга.

Известно, что инцидент произошел днем в окрестностях Кировска. Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасателям удалось вовремя подоспеть на помощь пострадавшим. Туристов удалось достать из-под сошедших с гор снежных масс. Уточняется, что один смог выбраться самостоятельно, а второму потребовалась медицинская помощь. Мужчина находился без пульса и дыхания. 

Спасти молодого человека получилось при своевременной реакции Александра Щербакова, спасателя местного аварийно-спасательного отряда. Мужчина приехал на отдых в Хибины со своей женой и стал свидетелем схода лавины. Спасатель вместе с супругой произвели пострадавшему курс сердечно-легочной реанимации и смогли вернуть его к жизни. На данный момент, петербуржец находится в тяжелом состоянии.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости спб , происшествия , сход лавины в мурманске
Категории: Новости России Происшествия

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