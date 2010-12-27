В Мурманской области под лавину попали двое петербуржцев

Один из туристов находится в реанимации города Кировска.

10 марта в Мурманской области сошла лавина. В результате случившегося под снежными завалами оказались двое туристов из Санкт-Петербурга.

Известно, что инцидент произошел днем в окрестностях Кировска. Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасателям удалось вовремя подоспеть на помощь пострадавшим. Туристов удалось достать из-под сошедших с гор снежных масс. Уточняется, что один смог выбраться самостоятельно, а второму потребовалась медицинская помощь. Мужчина находился без пульса и дыхания.

Спасти молодого человека получилось при своевременной реакции Александра Щербакова, спасателя местного аварийно-спасательного отряда. Мужчина приехал на отдых в Хибины со своей женой и стал свидетелем схода лавины. Спасатель вместе с супругой произвели пострадавшему курс сердечно-легочной реанимации и смогли вернуть его к жизни. На данный момент, петербуржец находится в тяжелом состоянии.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург