Задержан куратор по делу убийства предпринимательницы Екатерины Чучупало на Строгинском бульваре

СК РФ рассказали о том, что соучастник преступления задержан в Санкт-Петербурге.

Российские правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге одного из кураторов разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина и похищено имущество из сейфа. Соответствующими данными со СМИ поделились сотрудники прес-сслужбы Следственного комитета РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что 19-летний подозреваемый действовал по поручению организаторов преступления. Юноша нашел курьеров, а затем координировал их действия, связанные с передачей похищенного из столичной квартиры имущества.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения следственных действий. пресс-служба СК РФ

Напомним, что в марте в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в российской столице была найдена женщина с признаками насильственной смерти, а также сейф со следами взлома. По подозрению в убийстве задержан футболист Даниил Секач. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. По его словам, он оказался под влиянием телефонных мошенников из Украины. Позже ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 и 162 УК РФ. Речь идет об убийстве и разбое. В Следственном комитете России позже нашли соучастницу преступления. Ей оказалась 22-летняя жительница Москвы. Она по поручению дистанционных кураторов приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре. Кроме этого злоумышленница подобрала и передала соучастникам выброшенные через окно денежные средства ювелирные изделия и прочие ценные предметы, похищенные у потерпевшей. Дополнительно удалось задержать еще двух подозреваемых - граждан 2005 и 2007 годов рождения.

В Петербурге задержали группу теневых банкиров, выводивших крупные суммы за рубеж.

