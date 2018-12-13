В Петербурге на первомайской демонстрации задержали координатора штаба Навального

Также был задержан журналист издания "Два стула" Олег Насонов.

В Петербурге 1 мая задержали Дениса Михайлова, координатора штаба Навального. В телеграм-канале "Протестный Петербург" появилось видео этого события.

Как сообщает "Росбалт", двоих человек задержали в колонне демократов на первомайском шествии. Среди них - фотожурналист Георгий Марков. После задержаний шествие колонны оппозиции продолжилось. Также был задержан журналист издания "Два стула" Олег Насонов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 10 активистов перед первомайской демонстрацией.

Фто: скрин виде тг-канала "Протестный Петербург".