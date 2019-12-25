Координатор штаба Навального в Петербурге получила протокол за организацию протестной акции

Во время протестной акции 31 января и до нее Фатьянова находилась в спецприемнике.

Стала известна причина, по которой координатора штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову забирали в 1-е отделение полиции. Об этом она написала в своем Telegram.

Оппозиционерке вручили протокол за организацию протестной акции 31 января 2021 года. Призывами посчитали публикации в группе штаба, опубликованные 27 января. На тот момент Фатьянова находилась в спецприемнике после несогласованной акции 23 января.

Повезут или сейчас в суд, или в отделе оставят до суда, статья арестная, до 10 суток. Если что, не повторка. написала Фатьянова.

Соратница Навального уверена, что новая встреча с правоохранительными органами связана с попытками штаба освободить Навального и ее желанием баллотироваться в ЗакС.

Фото: Twitter / Ирина Фатьянова