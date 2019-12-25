Координатор штаба Навального в Петербурге получила протокол за организацию протестной акции

Стала известна причина, по которой координатора штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову забирали в 1-е отделение полиции. Об этом она написала в своем Telegram.
Оппозиционерке вручили протокол за организацию протестной акции 31 января 2021 года. Призывами посчитали публикации в группе штаба, опубликованные 27 января. На тот момент Фатьянова находилась в спецприемнике после несогласованной акции 23 января.
Повезут или сейчас в суд, или в отделе оставят до суда, статья арестная, до 10 суток. Если что, не повторка.
написала Фатьянова.
Соратница Навального уверена, что новая встреча с правоохранительными органами связана с попытками штаба освободить Навального и ее желанием баллотироваться в ЗакС.
Фото: Twitter / Ирина Фатьянова
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