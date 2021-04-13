  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:14
147
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Главу штаба Навального в Петербурге доставили в полицию

0 0

Прошлый визит полиции в штаб был 7 апреля.

Главу штаба Навального в Петербурге отвезли в отделение полиции. По какой причине — Ирине Фатьяновой не сообщили. Информация об этом появилась в социальных сетях штаба.

В штаб пришли сотрудники полиции, задержали по КУСПу [прим. Книга учета сообщений о преступлениях] и повезли в первый отдел полиции. Причина не ясна.

написала Фатьянова.

В марте оппозиционерка сообщила о намерении стать кандидатом в депутаты Законодательного собрания по 3 избирательному округу, по которому выдвигался спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. 

Ранее в полиции объяснили, как МВД выбирает людей, к котором придет с профилактикой о "недопустимости противоправных действий". 

Видео: Telegram / Штаб Навального в Санкт-Петербурге

Теги: выборы, ирина фатьянова, штаб навального
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии