Главу штаба Навального в Петербурге доставили в полицию

Главу штаба Навального в Петербурге отвезли в отделение полиции. По какой причине — Ирине Фатьяновой не сообщили. Информация об этом появилась в социальных сетях штаба.
В штаб пришли сотрудники полиции, задержали по КУСПу [прим. Книга учета сообщений о преступлениях] и повезли в первый отдел полиции. Причина не ясна.
написала Фатьянова.
В марте оппозиционерка сообщила о намерении стать кандидатом в депутаты Законодательного собрания по 3 избирательному округу, по которому выдвигался спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
Ранее в полиции объяснили, как МВД выбирает людей, к котором придет с профилактикой о "недопустимости противоправных действий".
Видео: Telegram / Штаб Навального в Санкт-Петербурге
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