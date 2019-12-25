Задать вопросы о горячем питании детей в школах и садах можно по телефону горячей линии

С 16 по 23 сентября 2020 года специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области ответят на все вопросы, интересующие родителей.

С этой недели начинает работу "горячая линия", по вопросам организации питания детей в образовательных организациях Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

С 16 по 23 сентября 2020 года специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области ответят на различные вопросы и примут жалобы от родителей или опекунов по вопросам организации питания детей в детских садах, школах и других общеобразовательных учреждениях Ленинградской области.

Телефоны "горячей линии": (812) 400-36-49, 400-37-66, 400-37-61, 510-00-15. Обращения принимаются по будним дням с 10.00 до 16.00.

Ранее мы написали о том, что в Выборге пройдет VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов.

Фото: gov.spb.ru