Задать вопросы о горячем питании детей в школах и садах можно по телефону горячей линии

С этой недели начинает работу "горячая линия", по вопросам организации питания детей в образовательных организациях Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
С 16 по 23 сентября 2020 года специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области ответят на различные вопросы и примут жалобы от родителей или опекунов по вопросам организации питания детей в детских садах, школах и других общеобразовательных учреждениях Ленинградской области.
Телефоны "горячей линии": (812) 400-36-49, 400-37-66, 400-37-61, 510-00-15. Обращения принимаются по будним дням с 10.00 до 16.00.
Ранее мы написали о том, что в Выборге пройдет VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов.
Фото: gov.spb.ru
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