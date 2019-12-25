В Выборге пройдет VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов

Гости смогут поближе познакомиться с северной культурой.

В пятницу, 18 сентября, в Выборге стартует VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. Торжественное открытие запланировано на субботу, 19 сентября, в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В рамках мероприятия состоится концерт творческих коллективов с элементами фольклорного, танцевального, певческого и инструментального искусства финно-угорских народностей.

Также на фестивале пройдет выставка декоративно-прикладного творчества "Изделия саамского рукоделия" и мастер-классы "Изделия из рыбьей кожи", "Ручное плетение". У гостей появится возможность увидеть элементы быта, а также изделия из меха северного оленя, народные ненецкие куклы Нухуко, работы по кости и рогу оленя.

Наконец, на территории расположится фотозона, в оформлении которой будет использоваться чум и ненецкие костюмы.

От 47-ого региона на мероприятии выступят коллективы из Выборга, Бокситогорского, Всеволожского, Кингисеппскиого, Подпорожского районов. В качестве гостей выступят представители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Удмуртской Республики, Республики Карелия, Петербурга, Мурманской, Псковской областей и других регионов.

Закрытие состоится в выборгском ДК в воскресенье, 20 сентября.

Добавим, что организаторами фестиваля является филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", региональный комитет по культуре и Ленинградский областной Дом народного творчества при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее мы рассказали о том, что участники фестиваля "Балтийский кукловорот" получили награды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, culture.ru