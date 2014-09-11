Заболеваемость ОРВИ в Петербурге за неделю выросла на 8%

Доминирует коронавирус

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель увеличился на 8,1% в сравнении с данными предыдущей недели. Информацию распространила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

Ведомство уточняет, что эпидемические пороги по совокупному населению в настоящий момент не превышены. В структуре циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии. Лидирующие позиции занимают SARS-CoV-2, риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге за неделю выросла на 0,6%. В Ленинградской области наблюдается противоположная динамика: уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 20,1% относительно предыдущего недельного периода.

У двух петербуржцев диагностировали оспу обезьян.

Фото: Piter.tv