С начала зимы гриппом и ОРВИ переболели более 3000 петербуржцев

Врачи ожидают в ближайшее время увеличение числа пациентов с гриппом и ОРВИ до 453 человек.

В Петербурге с начала зимы в Боткинскую больницу с симптомами гриппа и ОРВИ были госпитализированы более 3000 человек. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

По данным на 18 февраля, количество заболевших немного снизилось, по сравнению с прошлой неделей. В больницу было госпитализировано 436 пациентов, на прошлой неделе это число составляло 414 человек. В тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии продолжают находиться 17 больных.

Врачи ожидают в ближайшее время увеличение числа пациентов с гриппом и ОРВИ до 453 человек.

Фото: Больница имени Боткина; Piter.TV