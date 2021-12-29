За январь 2022 года нарушителей парковки во дворах Петербурга оштрафовали почти на 700 тыс. рублей

В городе запрещено перегораживать машинами входы в здания, контейнерные площадки, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках.

За первые недели 2022 года Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на общую сумму в 687 тысяч рублей. Они были выписаны за нарушение правил парковки во дворах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе инспекции, в городе запрещено перегораживать машинами входы в здания, контейнерные площадки, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках.

Ранее с 15 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Некоторые ограничения на дорогах будут действовать до 14 октября.

Фото: Piter.tv

