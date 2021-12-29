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За январь 2022 года нарушителей парковки во дворах Петербурга оштрафовали почти на 700 тыс. рублей
Сегодня, 21:22
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За январь 2022 года нарушителей парковки во дворах Петербурга оштрафовали почти на 700 тыс. рублей

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В городе запрещено перегораживать машинами входы в здания, контейнерные площадки, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках.

За первые недели 2022 года Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на общую сумму в 687 тысяч рублей. Они были выписаны за нарушение правил парковки во дворах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе инспекции,  в городе запрещено перегораживать машинами входы в здания, контейнерные площадки, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках.

Ранее с 15 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Некоторые ограничения на дорогах будут действовать до 14 октября.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гати, парковка, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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