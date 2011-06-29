За сутки в Петербурге выявлено 3,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти несмотря на локдаун. За неделю рост составил 2,6%, а за месяц суточный показатель заболеваемости поднялся на 49%.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 3271 человека. Это на 2 человека больше, чем днем ранее. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти несмотря на локдаун. За неделю рост составил 2,6%, а за месяц суточный показатель заболеваемости поднялся на 49%. Петербург по-прежнему остается на втором месте в стране по числу заболевших за сутки. Северную столицу опережает Москва.

Также антирекорд установлен в Ленобласти. Там за последние 24 часа положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 389 человек. Это максимум с начала пандемии.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге действует режим нерабочих дней. В городе закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, цирки и другие общественные места.

Ранее мы сообщили, что петербургские врачи обрадовались появлению "старых добрых инфекций".

Фото: Piter.TV