За сутки в Ленобласти зарегистрировали 567 случаев коронавируса

Количество зараженных в регионе ежедневно снижается.

За прошедшие сутки на территории Ленинградской области было зафиксировано 567 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что каждый день количество зараженных снижается. Больше всего случаев обнаружили во Всеволожском районе (159 человек), В Киришском (76 новых заболевших), Волховском (59 новых случаев) и в Тихвинском (53 больных).

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 170 тыс. человек.

Фото: Piter.tv