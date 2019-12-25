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За сутки в Ленобласти зарегистрировали 567 случаев коронавируса
Сегодня, 12:10
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За сутки в Ленобласти зарегистрировали 567 случаев коронавируса

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Количество зараженных в регионе ежедневно снижается.

За прошедшие сутки на территории Ленинградской области было зафиксировано 567 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что каждый день количество зараженных снижается. Больше всего случаев обнаружили во Всеволожском районе (159 человек), В Киришском (76 новых заболевших), Волховском (59 новых случаев) и в Тихвинском (53 больных).

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 170 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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