Раскаявшийся киллер, стрелявший в бизнесмена у "Юности", осужден на 6.5 лет

На строгость приговора повлиял тот факт, что после двух выстрелов в жертву, нападавший сам отвез его в больницу и даже принес извинения.

В деле о покушении на авторитетного бизнесмена Сергея "Корейца" Югая поставлена точка. Незадачливый киллер Сергей Гречневкин приговорен Приморским районным судом к 6.5 годам лишения свободы. Мужчину судили по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное хранение оружия". Суд принял во внимание тот факт, что в момент нападения наемный убийца не воспользовался возможностью добить предпринимателя. Наоборот, он испугался своего поступка, отвез жертву в больницу и даже извинился перед ним.

Нашумевшее ЧП произошло прошлой осенью на парковке у ресторана "Юность" в Приморском районе. Сергей Гречневкин подкараулил авторитетного бизнесмена и дважды выстрелил в живот. Увидев, что Сергей Югай жив, киллер повел себя странно. Он погрузил "Корейца" в свой белый "Мерседес", отвез в больницу и несколько раз извинился перед потерпевшим. Раненому оказали необходимую помощь, в результате Сергей Югай выжил.

Отметим, что ряд СМИ сообщил о связи этого инцидента с покушением на Бадри Шенгелию. Однако за прошедшие 8 месяцев никаких официальных подтверждений такой гипотезы не появилось.

Фото: Piter.tv