Петербуржец предстанет пред судом за стрельбу у ресторана "Юность".

Извинения не помогли мужчине избежать рассмотрения уголовного дела.

В Приморском районном суде рассмотрят дело стрелка, устроившего вооруженный конфликт около ресторана "Юность" в Петербурге. Следствие подозревает местного жителя в том, что он ранил оппонента в живот. Сам обвиняемый утверждает, что пытался попасть пострадавшему по ногам. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Инцидент произошел на парковке у заведения 22 сентября. Жертву пришлось госпитализировать. Позже полиция установила, что злоумышленник хранил боеприпасы и оружие в салоне автомобиля. Затем пистолет был выброшен в озеро около поселка Шапки.

Обвиняемый извинился перед подстреленным.

Напомним, что экс-директор "Политеха" пойдет по суд.

Фото: Piter.tv