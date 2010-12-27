Петербуржец предстанет пред судом за стрельбу у ресторана "Юность".

В Приморском районном суде рассмотрят дело стрелка, устроившего вооруженный конфликт около ресторана "Юность" в Петербурге. Следствие подозревает местного жителя в том, что он ранил оппонента в живот. Сам обвиняемый утверждает, что пытался попасть пострадавшему по ногам. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.
Инцидент произошел на парковке у заведения 22 сентября. Жертву пришлось госпитализировать. Позже полиция установила, что злоумышленник хранил боеприпасы и оружие в салоне автомобиля. Затем пистолет был выброшен в озеро около поселка Шапки.
Обвиняемый извинился перед подстреленным.
Напомним, что экс-директор "Политеха" пойдет по суд.
Фото: Piter.tv
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