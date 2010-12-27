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За рулем легковушки, которую снес поезд под Архангельском, была 16-летняя девушка
Сегодня, 10:01
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MShaffter

За рулем легковушки, которую снес поезд под Архангельском, была 16-летняя девушка

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Девушка-водитель погибла, ее 3 несовершеннолетних пассажиров госпитализировали на вертолете.

Накануне вечером, 26 июня, в Архангельской области машину с 4 подростками снес пассажирский поезд.

Сообщается, что ДТП на железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией, произошло в 21 часов 12 минут. Автомобиль ВАЗ 2105 выехал на переезд на запрещенные сигналы. Машинист поезда Архангельск-Анапа подавал звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

За рулем отечественного автомобиля была 16-летняя девушка. Она погибла на месте ДТП. Ее трое несовершеннолетних пассажиров эвакуированы с места ДТП в больницу на вертолете санавиации. Пострадавшие две девочки-подростка  13 и 14 лет и молодой человек 16 лет.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: соцсети

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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