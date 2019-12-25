За прошедшие сутки в Ленобласти выявили 191 новый случай коронавируса

Заболеваемость и смертность от коронавируса в Ленинградской области растут с каждым днём.

За 1 июля 2021 года в Ленинградской области зарегистрировали 191 заболевшего коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Численность заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа начала вновь увеличиваться в Санкт-Петербурге и области с приходом так называемой "третьей волны" с новым индийским штаммом вируса - штаммом дельта. Согласно официальной статистике, всего в Ленобласти с начала пандемии заболели 49144 человека, выздоровели 44521 - что меньше 5% от общего населения. В комментариях к официальным данным о заболеваемости и смертности от коронавируса жители региона выражают сомнения в объективности приведенных сведений, указывая на переполненные больницы и множество медицинских учреждений, переведенных в ковид-формат.

В официальной сводке наибольшее количество заболевших отмечено в Тосно - 6, Тихвине - 10, Сланцах - 8, Приозерске - 4, Отрадном - 7, Киришах - 11, Кингисеппе - 4, Гатчине - 10, Выборге - 9, Кудрово - 10, Мурино - 10, Волхове - 8, Бокситогорске - 5.

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал измененное постановление о мерах противодействия распространению на территории региона коронавирусной инфекции - помимо новых ограничений в нем приводится список зон Ленобласти, разделенных по трем категориям, в зависимости от напряженности эпидемиологической обстановки. В "зеленой" зоне остается один Кингисеппский район.

Власти также отчитались о вакцинации четверти миллиона ленинградцев - но в общем счете это лишь 15% от всего населения.

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