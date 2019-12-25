Ленобласть преодолела рубеж в четверть миллиона вакцинированных от COVID-19

Около 15 процентов населения Ленобласти сделали прививку от коронавируса.

1 июля 2021 года в Ленинградской области количество вакцинированных от COVID-19 достигло четверти миллиона. Пресс-служба правительства региона, распространившая эту информацию, сочла данный показатель "символическим рубежом".

По данным ведомства, в Ленобласти привиты 252 373 человека, из которых 190 728 человек сделали прививку обоими компонентами вакцины - это 75,6% от общего количества всех вакцинированных.

Тем не менее, даже четверти миллиона жителей недостаточно для удовлетворительного результата кампании по достижению коллективного иммунитета. При населении в 1 892 700 человек хотя бы одним компонентом вакцины привито около 15% населения. По оценкам экспертов для коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать от 70% до 90% населения.

В Ленобласть продолжают поставлять вакцину, власти вводят новые ограничительные меры и обязательную вакцинацию, но суточное количество заболевших вновь продолжает увеличиваться.

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