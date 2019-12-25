В «антикоронавирусное» постановление Ленобласти внесены новые изменения

Губернатор Ленобласти подписал обновленное постановление о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в регионе.

С 1 июля на территории Ленинградской области начинают действовать новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Документ уже подписан губернатором Александром Дрозденко.

Теперь, в частности, паспорта ковидной безопасности - они же паспорта коллективного иммунитета - смогут оформить организации из любых областей деятельности, а при оформлении этих документов будут учитываться результаты проведенных исследований на антитела к коронавирусу.

Плановую госпитализацию в желтой и зеленой зонах будут осуществлять при наличии справки о вакцинации или противопоказаниях для нее и при наличии анализа на антитела к COVID-19.

Медосмотры будут проводиться во всех районах при таких же условиях.

Профилактические осмотры и диспансеризация будут доступны во всех районах.

Паспорта коллективного иммунитета были введены предыдущим постановлением правительства Ленинградской области.

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