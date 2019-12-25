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В «антикоронавирусное» постановление Ленобласти внесены новые изменения
Сегодня, 12:45
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В «антикоронавирусное» постановление Ленобласти внесены новые изменения

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Губернатор Ленобласти подписал обновленное постановление о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в регионе.

С 1 июля на территории Ленинградской области начинают действовать новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Документ уже подписан губернатором Александром Дрозденко. 

Теперь, в частности, паспорта ковидной безопасности - они же паспорта коллективного иммунитета - смогут оформить организации из любых областей деятельности, а при оформлении этих документов будут учитываться результаты проведенных исследований на антитела к коронавирусу. 

Плановую госпитализацию в желтой и зеленой зонах будут осуществлять при наличии справки о вакцинации или противопоказаниях для нее и при наличии анализа на антитела к COVID-19.

Медосмотры будут проводиться во всех районах при таких же условиях. 

Профилактические осмотры и диспансеризация будут доступны во всех районах. 

Паспорта коллективного иммунитета были введены предыдущим постановлением правительства Ленинградской области. 

Фото: Pixabay

Теги: желтая зона, зеленая зона, ковид-паспорта, красная зона, меры по предотвращению, ограничения, плановая госпитализация, постановление дрозденко, противодействие коронавирусу
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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