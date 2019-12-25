В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта"

Почти у всех пациентов с COVID-19, которые подключены к ИВЛ, обнаружили этот штамм.

Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев заявил, что практически все пациенты с коронавирусом, которые в настоящее время находятся под аппаратами ИВЛ, могли быть инфицированы штаммом "дельта". Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент у большинства пациентов наблюдается более тяжелое течение болезни, чем было несколько месяцев назад.

Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах, фактически все пациенты, их подавляющее большинство – 90 процентов, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава России

Напомним, по данным индийских вирусологов, штамм "дельта" способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Кроме того, было выявлено, что данная мутация считается еще более заразной, чем остальные.

Ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербурга" о преобладающем штамме коронавируса среди заразившихся в Петербурге.

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