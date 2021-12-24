За проезд на участке ЗСД не потребуется оплата в дни репетиций и парада ВМФ

Мера введена для оптимизации транспортной обстановки.

Центральный участок ЗСД – от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении – станет бесплатным на время репетиций и проведения парада ВМФ 23 и 30 июля. Об этом рассказали в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Мера введена для оптимизации транспортной обстановки: для прохода военных кораблей в эти дни разведут Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты.

Бесплатно по Западному скоростному диаметру получится проехать с 9 до 14 часов 23 июля и с 7 до 14 часов 30 июля. Остальные поездки будут тарифицировать в обычном порядке.

Ранее на Piter.TV: корабль "Полтава" появится на параде в День ВМФ.

Фото: Piter.TV