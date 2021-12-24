За проезд на участке ЗСД не потребуется оплата в дни репетиций и парада ВМФ

Центральный участок ЗСД – от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении – станет бесплатным на время репетиций и проведения парада ВМФ 23 и 30 июля. Об этом рассказали в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".
Мера введена для оптимизации транспортной обстановки: для прохода военных кораблей в эти дни разведут Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты.
Бесплатно по Западному скоростному диаметру получится проехать с 9 до 14 часов 23 июля и с 7 до 14 часов 30 июля. Остальные поездки будут тарифицировать в обычном порядке.
Ранее на Piter.TV: корабль "Полтава" появится на параде в День ВМФ.
Фото: Piter.TV
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