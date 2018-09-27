Корабль "Полтава" появится на параде в День ВМФ

В пятницу, 21 июля, копия знаменитого парусника времен Петра Первого — "Полтава" — начала свой путь в сторону центра Петербурга.

Корабль готовится участвовать в главном военно-морском параде России, который состоится 30 июля в Петербурге и Кронштадте. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Исторический парусник "Полтава" был отправлен в центр города для подготовки к главному военно-морскому параду России, который проводится по традиции в последнее воскресенье второго летнего месяца. Ожидается, что участие "Полтавы" в параде придаст особый шарм и величие этому знаменательному событию.

В 2023 году главный военно-морской парад России пройдет в Петербурге и Кронштадте, собрав внимание и интерес как местных жителей, так и гостей города. Прибытие корабля "Полтава" вызвало повышенный интерес у публики, ведь это значимый исторический объект, символизирующий величие российского флота и национальную морскую мощь.

Ранее сообщалось, что на форте "Риф" в Кронштадте открыли уникальный капонир XIX века

Фото: сайт 54-пушечного линейного корабля 4 ранга "Полтава"