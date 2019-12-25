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За продажу контрафактной продукции петербурженка отправится на исправительные работы
Сегодня, 11:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За продажу контрафактной продукции петербурженка отправится на исправительные работы

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Суд установил, что женщина приобрела контрафактную текстильную продукцию, которую реализовывала под видом оригинальных изделий известных брендов.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербурженки. Суд признал ее виновной в незаконном использовании чужого товарного знака.

Суд установил, что женщина приобрела контрафактную текстильную продукцию, которую реализовывала под видом оригинальных изделий известных брендов. Товары она продавала в магазине в Петроградском районе и на Апраксином дворе.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В октябре в Петербурге задержали крупную партию контрафактных товаров.

Фото: Piter.tv

Теги: исправительная работа, контрафакт
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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