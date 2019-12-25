За продажу контрафактной продукции петербурженка отправится на исправительные работы

Суд установил, что женщина приобрела контрафактную текстильную продукцию, которую реализовывала под видом оригинальных изделий известных брендов.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербурженки. Суд признал ее виновной в незаконном использовании чужого товарного знака.

Суд установил, что женщина приобрела контрафактную текстильную продукцию, которую реализовывала под видом оригинальных изделий известных брендов. Товары она продавала в магазине в Петроградском районе и на Апраксином дворе.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В октябре в Петербурге задержали крупную партию контрафактных товаров.

Фото: Piter.tv