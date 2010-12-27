За повторную езду в пьяном состоянии будут лишать свободы

В МВД готовят ужесточающие меры для повторных нарушителей законодательства.

Как сообщает “Петербургский дневник”, представители Министерства внутренних дел готовят поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточят меры наказания за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения и за другие правонарушения.

Отметим, что в России зафиксировано значительное количество повторных нарушений. Многие из них совершаются в период расследования основного дела. Новые поправки направлены на более эффективное пресечение подобных инцидентов. В частности, специалисты МВД предлагают временно лишать свободы за ряд повторных правонарушений. В настоящее время за данные преступления взимается штраф от 200 до 300 тысяч рублей или устанавливается срок обязательных работ.