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За повторную езду в пьяном состоянии будут лишать свободы
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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За повторную езду в пьяном состоянии будут лишать свободы

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В МВД готовят ужесточающие меры для повторных нарушителей законодательства.

Как сообщает “Петербургский дневник”, представители Министерства внутренних дел готовят поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточят меры наказания за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения и за другие правонарушения.
 
Отметим, что в России зафиксировано значительное количество повторных нарушений. Многие из них совершаются в период расследования основного дела. Новые поправки направлены на более эффективное пресечение подобных инцидентов. В частности, специалисты МВД предлагают временно лишать свободы за ряд повторных правонарушений. В настоящее время за данные преступления  взимается штраф от 200 до 300 тысяч рублей или устанавливается срок обязательных работ. 
Теги: мвд , поправки в законодательство , уголовный кодекс
Категории: Новости СПб

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