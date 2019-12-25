Рецидивиста отправили в колонию за жестокое "избиение" чужого "Лексуса" на Бассейной

Мужчина не только пинал иномарку и прыгал по крыше и капоту, но еще и испражнился на машину.

Московский районный суд Петербурга отправил рецидивиста Алексея Карганова в колонию за умышленную порчу чужого имущества. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в неволе мужчина проведет год и 10 месяцев.

Суд установил, что в прошлом апреле Карганов подошел к чужому "Лексусу", припаркованному у дома №12 по Бассейной улице, и начал бить машину ногами и продуктовой тележкой, прыгать по крыше и капоту иномарки. Завершился весь хулиганский процесс испражнением на автомобиль. В результате неприятной "встречи" с агрессивным горожанином у "Лексуса" оказалось повреждено лобовое стекло, передние левые крыло и дверь, панель крыши. Потерпевшей автовладелице причинили ущерб в 253 950 рублей, а машине пришлось отправиться в автосервис на замену поврежденных деталей.

В суде Карганов полностью признал вину, мужчину взяли под стражу немедленно.

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