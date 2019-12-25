В грабеже студента в Петербурге подозреваются молодые афророссияне

Похищенное было частично изъято.

В пятом часу утра пятницы, 26 июня, в полицию обратился 22-летний студент петербургского Университета профсоюзов. Как стало известно Piter.tv, он сообщил, что на него напали двое неизвестных на общем балконе дома на Ленинском проспекте. Угрожая силой, неизвестные забрали у него мобильный телефон и наручные часы, после чего скрылись. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Преступники описывались как молодые люди "афроамериканской" внешности. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж). После розыска по ориентировке были задержаны двое россиян африканского происхождения – 18-ти и 22-х лет от роду. Они оба проживают в одной квартире дома на Ленинском, а один из них работает менеджером ярмарки "Юнона".

Похищенное частично изъято, а в отношении задержанных молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали о том, что в вентиляции квартиры дома на Васильевском острове нашли таинственные кости. Их происхождение пока не установлено.

Фото: Piter.tv