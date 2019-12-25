За полгода раздельного сбора жители Ленобласти собрали почти 216 тонн стекла и пластика

К раздельному сбору присоединились восемь районов области.

В среду, 30 июня, в пресс-службе администрации Ленинградской области поделились итогами первого полугодия раздельного сбора мусора.

Так, к акции присоединились 300 тысяч местных жителей из восьми районов региона: Волосовского, Всеволожского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Сланцевского и Тихвинского. За все время удалось собрать 168 тонн стекла и 47,8 тонн пластика, которые направили на переработку.

Централизованный региональный проект реализуется поэтапно, его расширение запланировано на всю область. администрация Ленобласти

За это время установили 198 придомовых контейнерных площадок с баками для раздельного сбора. Еще 239 таких площадок оборудуют баками для пластика и стекла в скором времени.

Ранее мы писали, что в Выборге региональный оператор до 1 июля обязался улучшить ситуацию с вывозом мусора.

Фото: Pixabay