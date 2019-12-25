В Москве за показ порно на онлайн уроке для 6 классов возбуждено уголовное дело

В Москве 19 октября на уроке английского языка для 6 классов неизвестный под видом одного из учеников зашел в чат и включил сцены из порнофильма, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.
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Фото:pixabay
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