В Таганроге 7 школьников отравились неизвестным газом в раздевалке

Следственные органы проверяют все обстоятельства ЧП.

В Таганроге 7 школьников отравились неизвестным газом в спортивной раздевалке.

Следственные органы СКР по Ростовской области сообщают, что по факту отравления школьников проводится доследственная проверка. Как удалось установить, мальчики 8 класса зашли в мужскую раздевалку и почувствовали резкий посторонний запах. Началось першение в горле и слезотечение.

В результате 7 учеников были доставлены в больницу. После оказания помощи они были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

В ходе проверки были взяты пробы воздуха для проведения химической судебной экспертизы. Ведутся другие необходимые следственные действия.

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Фото:СУ СК РФ по Ростовской области