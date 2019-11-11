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В Таганроге 7 школьников отравились неизвестным газом в раздевалке
Сегодня, 11:22
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В Таганроге 7 школьников отравились неизвестным газом в раздевалке

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Следственные органы проверяют все обстоятельства ЧП.

В Таганроге 7 школьников отравились неизвестным газом в спортивной раздевалке.

Следственные органы СКР по Ростовской области сообщают, что по факту отравления школьников проводится доследственная проверка. Как удалось установить, мальчики 8 класса зашли в мужскую раздевалку и почувствовали резкий посторонний запах. Началось першение в горле и слезотечение. 

В результате 7 учеников были доставлены в больницу. После оказания помощи они были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

В ходе проверки были взяты пробы воздуха для проведения химической судебной экспертизы. Ведутся другие необходимые следственные действия.

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Фото:СУ СК РФ по Ростовской области

 

Теги: новости таганрога, отравились школьники, чп в школе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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