Жилищные инспекторы проверили около тысячи домов в Петербурге

По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 55 административных дел.

По итогам первой недели января сотрудники государственной жилищной инспекции проверили все 18 районов Петербурга: 24 государственных, 40 частных управляющих компаний и 31 ТСЖ, ЖСК. Нарушения установили в 29% от проверенных адресов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.

Больше всего замечаний за выходные получено по очистке крыш от снега и невывезенным мусором. По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц возбудили 55 административных дел, в том числе на регионального оператора ТКО. За выявленные нарушения должностные и юридические лица привлекут к административной ответственности на общую сумму 6,4 млн рублей.

Отмечается, что специалисты каждый день проверяют, как происходит очистка крыш от наледи, уборка и вывоз снега с придомовых территорий, огораживание опасных зон.

Фото: Piter.tv