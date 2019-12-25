За первый день в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участи 350 тыс. петербуржцев

Это менее 10% избирателей.

В первый день голосования по поправкам в Конституцию свой голос отдали почти 350 тыс. петербуржцев. Данную информацию предоставила пресс-служба Центризибркома.

В городе напечатали почти 3,8 бюллетеней для голосования — в соответствии с количеством избирателей, которое было зарегистрировано по данным на 1 января 2020.

Голосование продлится до 1 июля включительно. Ранее петербуржец показал, как показал, как происходит голосование по поправкам в Конституцию на одном из участков.

Фото: скрин из видео vk.com/spb_today_unpublished