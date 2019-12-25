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За первый день в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участи 350 тыс. петербуржцев
Сегодня, 14:44
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nadezhda_sib

За первый день в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участи 350 тыс. петербуржцев

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Это менее 10% избирателей.

В первый день голосования по поправкам в Конституцию свой голос отдали почти 350 тыс. петербуржцев. Данную информацию предоставила пресс-служба Центризибркома.

В городе напечатали почти 3,8 бюллетеней для голосования — в соответствии с количеством избирателей, которое было зарегистрировано по данным на 1 января 2020. 

Голосование продлится до 1 июля включительно. Ранее петербуржец показал, как показал, как происходит голосование по поправкам в Конституцию на одном из участков. 

Фото: скрин из видео vk.com/spb_today_unpublished

Теги: голосование, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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