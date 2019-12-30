За первую неделю нового года в Петербурге собрали полтора килограмма ртутных отходов

Экологическая обстановка в городе была стабильной.

В новогодние праздники экологическая обстановка в Петербурге оставалась в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию 9 января. За первую неделю нового 2020 года экологическая аварийная служба приняла 169 обращений от петербуржцев и более 40 раз выезжала на аварийные ситуации и обследования после их ликвидации.

За праздники на утилизацию вывезли технический термометр, 19 люминесцентных ламп, обнаруженных у гаражей в Кировском районе, и полтора килограмма ртутьсодержащих отходов из разбитых термометров. После вывоза токсичных отходов аварийная служба проверила содержание паров ртути в воздухе по 37 адресам и дала рекомендации по их уменьшению некоторым жильцам.

Также от разлива нефтепродуктов в первую неделю января спасали реки Пряжку и Карасту и следили за состоянием боновых заграждений на Волковке и Охте.

В новогодние праздники в наркологическую больницу попали 120 петербуржцев.

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