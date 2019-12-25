За незаконное потребление электричества владелец цветочного магазина в Петербурге заплатил более 1,7 млн рублей

Объем неучтенного потребления электроэнергии составил 23 522 кВт*ч/мес.

Специалисты "Россети Ленэнерго" пресекли хищение электричества в цветочном магазине, расположенном на Московском проспекте. С владельца объекта взыскано 1,76 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Россети Ленэнерго".

Объем неучтенного потребления электроэнергии составил 23 522 кВт*ч/мес. После того, как меры досудебного урегулирования не принесли результата, "Россети Ленэнерго" обратились в суд. В настоящий момент собственник помещения заключил необходимые договоры.

Согласно статье 7.19 КоАП РФ, за первое самовольное подключение к электрическим сетям и использование электрической энергии предусмотрен штраф: для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. За повторное самовольное подключение размер штрафа составит от 15 до 30 тысяч рублей - для физических лиц, от 300 до 400 тысяч рублей – для юридических лиц.

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