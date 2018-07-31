За некорректной рекламой будут следить сами бизнесмены

Какой должна быть корректная реклама? Какие этические нормы нельзя нарушать, продвигая тот или иной продукт и как должно измениться законодательство в сфере маркетинга? Сегодня об этом рассуждали на главной парламентской площадке страны - в Таврическом дворце.

Представители бизнеса, общественных организаций чиновники и маркетологи собрались чтобы обсудить будущее утвержденного этим летом "Рекламного совета". Пилотным субъектом саморегулируемого рекламного органа стал Петербург.

Истинная цель – это то, что рынок должен регулировать себя сам. То, что реклама, которую рынок считает вредной, сам рынок должен её уничтожать. Не по средством вмешательства антимонополтной службы, органов власти, а таким образом расказывает об инициативе Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Участники встречи отметили, что существование нового органа невозможно без изменения действующего законодательства. Для этого к дискуссии был приглашен депутат Государственной Думы Михаил Романов, глава петербургского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, а также заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной службы России Андрей Кашеваров. Именно ФАС занимается регулированием рекламной деятельности и в течение года просматривает порядка 14 тысяч нарушений.

В первую очередь можно говорить о жалобах юридических лиц на юридические лица. Там где B2B. Какие-то вещи, которые захватывают интересы граждан с точки зрения этики, где сам рекламный бизнес может высказаться достаточно эффективно и действенно добавил Андрей Кашеваров, заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной службы РФ

Подобная практика саморегулирования в сфере рекламы уже не один десяток лет активно применяется и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Весной этого года в Нью-Йорке Петербург был выбран местом проведения Всемирного рекламного конгресса – самого знакового мероприятия в сфере мирового маркетинга. Саммит пройдет в мае 2020 года. И по словам участников круглого стола, к этому моменту в России должны появиться не только поправки в рекламное законодательство, но и наработана собственная практика.

Фото и видео: Piter.tv