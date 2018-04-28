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За неделю в Петербурге увеличилось число заболевших коронавирусом
Сегодня, 20:47
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kraratau27

За неделю в Петербурге увеличилось число заболевших коронавирусом

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На ИВЛ находится 187 пациентов.

По сравнению с прошлой субботой, 20 марта, количество больных коронавирусом выросло. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в Петербурге 27 марта. 

Доля тяжелых пациентов в больницах составила 27%. К аппаратам ИВЛ подключили 187 пациентов. Однако число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом снизилось. 

Общее количество активно больных стало меньше за неделю на 5,16%. Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург получил 53 тысячи доз вакцины "Спутник V". Известно, что это уже третья партия, которая поступила на этой неделе. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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