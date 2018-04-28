За неделю в Петербурге увеличилось число заболевших коронавирусом

На ИВЛ находится 187 пациентов.

По сравнению с прошлой субботой, 20 марта, количество больных коронавирусом выросло. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в Петербурге 27 марта.

Доля тяжелых пациентов в больницах составила 27%. К аппаратам ИВЛ подключили 187 пациентов. Однако число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом снизилось.

Общее количество активно больных стало меньше за неделю на 5,16%. Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург получил 53 тысячи доз вакцины "Спутник V". Известно, что это уже третья партия, которая поступила на этой неделе.

Фото: Piter.tv