За неделю с улиц Петербурга вывезли 414 тонн мусора

С 13 по 19 мая в городе прошло около 5,6 тысячи смен техники и восьми тысяч смен дворников.

За минувшую неделю коммунальные и дорожные службы избавили Петербург от 414 тонн мусора и 3,1 тонн смета. Для этого специалистам потребовалось израсходовать около 31 тысячи кубометров воды. С 13 по 19 мая в городе прошло около 5,6 тысячи смен техники и восьми тысяч смен дворников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Напомним, что с начала проведения весенних работ по влажной уборке Петербурга ушло около 372 тысяч кубометров воды. Также коммунальщики использовали три тысячи тонн специального шампуня, которым моют дороги и придорожные объекты. Состав позволяет справиться даже с маслянистыми пятнами. Для удобства службы делают раствор: в один литр спецсостава добавляют десять кубометров воды.

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Фото: Piter.tv