Топ-5 мифов о прививках: врач инфекционист о взаимосвязи вакцины с СВДТ, иммунитете и гигиене

По данным Всемирной организации здравоохранения, иммунизация населения Земли позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 млн летальных исходов в результате заражения вирусами и инфекциями. Число смертей от кори во всем мире удалось сократить с 3-7 млн до 100 тыс за год. Кроме того врачам удалось победить натуральную оспу и чуму крупного рогатого скота.

Тотальная борьба с возбудителями самых опасных вирусов началась в XIX веке после того, как после эпидемии оспы погибли более 500 тысяч европейцев. Работы над вакциной вели ученые не только в Европе, но и в Азии. Результаты их трудов позволили к началу XXI века обезопасить человечество от таких болезней, как корь, эпидемический паротит, гепатит А и B, ветрянки, менингита, пневмонии, гемофильной палочки, туберкулеза, энцефалита и др.

Несмотря на то, что вакцинация значительно сократила количество эпидемий и смертей по всему миру, недоверие людей к прививкам остается до сих пор. Антивакцинаторство или антипрививочное движение зародилось во второй половине XIX века после того как Эдвард Дженнер разработал вакцину против оспы. Аргументы антипрививочников были основаны на религиозной почве. Представители альтернативной медицины, гомеопаты и хиропрактики, составляли основу подобных движений. Они заявляли, что иммунизация неэффективна и небезопасна, а также ущемляет права человека из-за своей принудительности.

Непринятие вакцинации сохранилось в мире спустя столетия. ВОЗ отмечает, что в 2019 году недоверие к прививкам попало в список десяти самых глобальных угроз для здоровья населения Земли. Современные антипрививочные движения действуют через Интернет. В профильных сообществах можно встретить множество информации о вреде прививок, сотню эмоционально окрашенных историй, а также различные теории заговора фармацевтов или даже правительства. Врачи отмечают, что главные аргументы противников вакцинации не имеют научного обоснования, а многая информация вовсе недостоверна. Специалисты опасаются, что такая пропаганда может привести к отказу от вакцинации доверчивых людей. Уже сейчас известно о нескольких судебных процессах над ВИЧ диссидентами, которые не давали детям необходимые для нормальной жизни лекарства, что в итоге привело к летальному исходу.

Piter.tv предпринял попытку встретиться с представителями антипрививочного движения в Петербурге, чтобы узнать, чем аргументировано их нежелание, прививать себя и своих детей. Однако ни один антипрививочник не согласился на разговор. В связи с этим мы решили обсудить устоявшиеся мифы о вреде прививок с кандидатом медицинских наук, врачом инфекционистом Кирилл Фадеевым. В двух выпусках Кирилл Александрович расскажет, на чем основаны главные опасения противников иммунизации, а также о реальной связи их суждений и научными фактами.

Миф первый: Соблюдение гигиены защитит от болезней и вирусов

Ну, конечно это не так, отчасти. Естественно гигиена много от чего спасает, но многие заболевания передаются и воздушно-капельным путем. Туберкулез допустим. Одно из самых грозных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем. Гигиена, конечно, это очень большая часть того, что нас защищает. Мы, ее соблюдая, много от чего себя ограждаем. Поэтому гигиена – это очень обширный кластер, который если мы будем соблюдать, конечно, будет лучше, но ее тоже невозможно идеально соблюсти Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Миф второй: Лучше приобрести иммунитет после болезни

Наша иммунная система работает таким образом, чтобы выработать антитела к любым возбудителям. Только от одних возбудителей вырабатывается иммунитет, а от других возбудителей иммунитет не вырабатывается. То есть переболел, антитела выводятся в течение определенного времени, и они дальше уже не защищают Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Миф третий: Я не делаю прививки и не болею

Мы живем в большом городе и населения очень много. Мы все пользуемся общественным транспортом, ходим в гипермаркеты, где очень большое количество людей. Очень легко заразиться. Соответственно последствия гриппа могут привести опять же либо к инвалидизации, либо к смерти. Зачем это испытывать, если можно вакцинироваться Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Миф четвертый: Не надо делать прививки ребенку до года

Есть такая вот группа людей, так называемых диссидентов, которые отрицают вакцинации и тд. Вот возьмем банальное такое заболевание, но оно только звучит банально – хронический вирусный гепатит Б. Ребенка вакцинируют от этого заболевания в первый день после родов. То есть ребенок родился, ему еще сутки только отроду, делается первая вакцинация. Для того чтобы у ребенка началась выработка антител против этого возбудителя, потому что это заболевание очень контактное. Можно оградить себя от этого заболевания, сделав вакцинацию в первый день. Ребенок, рождаясь, имеет наивную иммунную систему, которая не работает. То есть она еще ни с чем не связывалась из окружающей среды, ни с какими бактериям, вирусами, только если мать во время беременности не болела чем-то, и она могла уже передать эти антитела свои ребенку. Антитела материнские, которые опять же могут его защищать определенное количество времени Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Миф пятый: После прививки может наступить СВДС

И без прививки ребенок бы тоже умер. Есть такой синдром внезапной смерти. На самом деле у Европейских наших коллег, имею в виду врачей, которые следят за этим, у западных коллег, то есть у американцев, у японцев, у них есть статистика по этому синдрому. Там, по-моему, около 5 или 7% детей умирают вот от этого синдрома и причина не ясна. То есть проводятся манипуляции, которые должны проводиться и просто наступает вот этот вот синдром внезапной смерти. Тут неважно была вакцина сделана или не было сделано этой вакцинации. Это просто произошло. От этого синдрома никто не застрахован, что это может произойти, а может не произойти, но это все генетически запрограммировано, просто мы не можем этого еще объяснить Кирилл Фадеев, врач инфекционист

Видео: Piter.tv

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