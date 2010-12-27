Воды петербургских рек и каналов очистили от 600 кг нефтепродуктов

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации нефтепродуктов из реки Славянки в районе Шлиссельбургского проспекта.

За неделю сотрудники "Пиларна" очистили реки и каналы Петербурга от 600 кг нефтеводяной смеси. В настоящее время продолжаются работы на реке Славянке в районе Шлиссельбургского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В период с 24 апреля по 2 мая были ликвидированы разливы нефтепродуктов на акваториях Матисова и Обводного каналов, в районе Алмазного моста на реке Волковке и в канаве дома № 182 на проспекте Ветеранов. В настоящее время продолжают очищать реку Славянку .

Ранее мы писали, что комитет по благоустройству потратил 220 тысяч кубометров воды на очистку Петербурга от грязи.

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