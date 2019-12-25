За неделю на петербургских улицах собрали 1400 тонн мусора

Тщательная уборка потребовалась после Дня города.

За прошлую неделю с петербургских улиц вывезли 1400 кубометров мусора и 2200 тонн смета. Напомним, 27 и 28 мая в Северной столице отмечали День города.

Как сообщили в комитете по благоустройству, работники предприятия вернули после праздника городу прежнюю чистоту. Около мест проведения мероприятий была организована дополнительная уборка. В центральных районах сверх плана работали 40 единиц техники и более 80 работников ручной уборки. В садово-парковых предприятиях дежурили по 15 человек и 2 машины на район.



На мойку улиц было израсходовано 37 тысяч кубометров воды и почти 500 литров специального шампуня.

Сейчас внимание также уделяется устранению дефектов на проезжей части и тротуарах. Ямочный ремонт выполнили за неделю на общей площади 50 тыс. кв. метров. Его провели на дороге в аэропорт Пулково, на Лермонтовском, Витебском проспектах, Бухарестской улице, Боровой, Тульской, Новом, Петергофском и Пулковском шоссе, на улице Галстяна и проспекте Косыгина.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Петербург закупил 5 единиц уборочной техники на зиму.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга