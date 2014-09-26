За неделю на водоемах Ленобласти погибли шесть человек

Кроме того, спасателей 12 раз привлекали к работам в лесах, где было найдено одно мертвое тело.

В течение недели с 22 по 28 июля сотрудники Аварийно-спасательной службы (АСС) отправились на помощь жителям и гостям Ленинградской области 39 раз. Из них, 14 раз специалисты выезжали на водоемы, где вытаскивали тонущих, помогали пострадавшим добраться до берега или искали тела погибших.

По информации ведомства, в результате происшествий пострадали 2 человека, а 6 человек погибли.

Кроме того, спасателей 12 раз привлекали к работам в лесах, где было найдено одно мертвое тело.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти