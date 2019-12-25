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За нарушение правил безопасности в Петербурге за неделю составили более 150 протоколов
Сегодня, 11:37
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nadezhda_sib

За нарушение правил безопасности в Петербурге за неделю составили более 150 протоколов

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Злостных нарушителей ждет штраф.

За текущую неделю сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга составили более 150 протоколов за нарушение правил безопасности. Об этом 13-го ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Во время рейдов инспекторы проверяют соблюдение "масочного режима" и выполнение в торговых точках всех стандартов безопасности. Также ведется и традиционная работа по пресечению фактов несанкционированной торговли, нарушения тишины, правил содержания домашних животных и других нарушений. 

На данный момент основная задача бригад ― это профилактика. Со злостными нарушителями борются с помощью штрафов, который может достигать несколько тысяч рублей. 

Отметим, что за соблюдением правил безопасности также следит полиция, сотрудники Роспотребнадзора и нескольких городских комитетов. 

За октябрь из-за нарушения "масочного" режима в Петербурге наказали порядка 500 человек. 

Фото: пресс-служба комитета по вопросам правопорядка

Теги: масочный режим, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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