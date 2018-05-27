За минувшие сутки госпитализировали 84 петербуржца

На амбулаторном лечении – 8 566 человек, бесплатные лекарства получает 8 391 петербуржец.

За минувший понедельник, 12 апреля, в петербургские стационары госпитализировали 82 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Вчера выписали 26 пациентов, еще 1617 человек с ковидом проходят лечение в больницах. В реанимации находятся 220 пациентов, к ИВЛ подключены 41 человек. На амбулаторном лечении – 8 566 человек, бесплатные лекарства получает 8 391 петербуржец. На карантине – 158 человек.

Сегодня в Петербурге с ковидом принимают в девяти стационарах – восьми городских и одном федеральном. В них развернуто 1859 коек.

Ранее мы писали, что в Петербург привезли 2100 комплектов доз вакцины "Спутник М". Эта вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет.

Фото: piter.tv